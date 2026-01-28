Erste Schätzungen: Information Services International-Dentsu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Information Services International-Dentsu veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 27,30 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 5,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Information Services International-Dentsu 25,83 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Information Services International-Dentsu in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 45,14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 40,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 84,62 JPY, gegenüber 77,44 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 166,68 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 152,64 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at