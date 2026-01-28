Information Services International-Dentsu Aktie
WKN: 565247 / ISIN: JP3551530003
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Information Services International-Dentsu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Information Services International-Dentsu veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 27,30 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 5,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Information Services International-Dentsu 25,83 JPY je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Information Services International-Dentsu in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 45,14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 40,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 84,62 JPY, gegenüber 77,44 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 166,68 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 152,64 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Information Services International-Dentsu Ltd.
Analysen zu Information Services International-Dentsu Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Information Services International-Dentsu Ltd.
|2 498,00
|-1,23%