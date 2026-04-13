Erste Schätzungen: Information Services International-Dentsu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Information Services International-Dentsu wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 24,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 21,05 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 43,75 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 92,60 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 83,83 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 181,64 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 164,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at