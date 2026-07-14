Information Services International-Dentsu Aktie
WKN: 565247 / ISIN: JP3551530003
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Information Services International-Dentsu zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Information Services International-Dentsu wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 20,96 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,31 JPY erwirtschaftet worden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,00 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Information Services International-Dentsu für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 44,08 Milliarden JPY aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 94,27 JPY je Aktie, gegenüber 83,83 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 183,13 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 164,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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