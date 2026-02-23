Infrastrutture Wireless Italiane Aktie

Infrastrutture Wireless Italiane für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UAV / ISIN: IT0005090300

23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Infrastrutture Wireless Italiane legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Infrastrutture Wireless Italiane wird voraussichtlich am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,100 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Infrastrutture Wireless Italiane einen Gewinn von 0,090 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Infrastrutture Wireless Italiane im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 272,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,22 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,419 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,380 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,04 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

