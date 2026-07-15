Erste Schätzungen: Infrastrutture Wireless Italiane stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Infrastrutture Wireless Italiane wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,091 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 266,2 Millionen EUR aus – eine Minderung von 1,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Infrastrutture Wireless Italiane einen Umsatz von 269,0 Millionen EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,383 EUR im Vergleich zu 0,390 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden EUR, gegenüber 1,08 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at