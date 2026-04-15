ING Group Aktie

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Quartalszahlen voraus 15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ING Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bei ING Group stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

ING Group wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,478 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,70 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,470 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,76 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,64 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie, gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 24,07 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 61,75 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

14.04.26 ING Group Overweight Barclays Capital
10.04.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 ING Group Buy UBS AG
23.03.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
12.03.26 ING Group Buy UBS AG
