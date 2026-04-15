ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Quartalszahlen voraus
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ING Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ING Group wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,478 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,70 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,470 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,76 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,64 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie, gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 24,07 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 61,75 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu ING Group
|14.04.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|23.03.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|23.03.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
