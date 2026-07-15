ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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Quartalszahlen im Fokus 15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ING Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: ING Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mit Spannung warten die Anleger auf die ING Group-Bilanz.

ING Group veröffentlicht voraussichtlich am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,633 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ING Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,09 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,70 Milliarden EUR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,12 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,34 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 61,75 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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