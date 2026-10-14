ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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Prognosen der Analysten 14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ING Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: ING Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ING Group gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten von der Bilanz erwarten.

ING Group öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,676 EUR je Aktie gegenüber 0,600 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,29 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,90 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,71 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 61,75 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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08.10.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 ING Group Buy UBS AG
08.10.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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