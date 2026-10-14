ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Prognosen der Analysten
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ING Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ING Group öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,676 EUR je Aktie gegenüber 0,600 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,29 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,90 Milliarden EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,71 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 61,75 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|ING Group Hold
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
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