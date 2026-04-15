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WKN: 907466 / ISIN: US4568371037

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ING Group NV (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ING Group NV (spons ADRs) wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass ING Group NV (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,584 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,490 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 15,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,87 Milliarden USD gegenüber 5,93 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,77 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,39 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 28,31 Milliarden USD, gegenüber 69,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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