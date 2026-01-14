Erste Schätzungen: ING Group NV (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ING Group NV (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,434 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ING Group NV (spons ADRs) 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll ING Group NV (spons ADRs) nach den Prognosen von 4 Analysten 6,64 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,77 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,37 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,14 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 26,21 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 71,48 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at