ING Group NV Aktie

ING Group NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907466 / ISIN: US4568371037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ING Group NV (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ING Group NV (spons ADRs) äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,764 USD. Dies würde einem Zuwachs von 9,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ING Group NV (spons ADRs) 0,700 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll ING Group NV (spons ADRs) 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,10 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ING Group NV (spons ADRs) 6,89 Milliarden USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,85 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,39 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 28,14 Milliarden USD, gegenüber 69,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ING Group NV (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu ING Group NV (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ING Group NV (spons. ADRs) 30,00 0,00% ING Group NV (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen