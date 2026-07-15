Erste Schätzungen: ING Group NV (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ING Group NV (spons ADRs) wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,733 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

ING Group NV (spons ADRs) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,02 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie, gegenüber 2,39 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 28,12 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 69,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at