ING Group NV Aktie
WKN: 907466 / ISIN: US4568371037
|
15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ING Group NV (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ING Group NV (spons ADRs) wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,733 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.
ING Group NV (spons ADRs) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,02 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie, gegenüber 2,39 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 28,12 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 69,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ING Group NV (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: ING Group NV (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: ING Group NV (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: ING Group NV (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: ING Group NV (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)