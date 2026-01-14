ING Group Aktie

ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

Vor Kennzahlen 14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von ING Group.

ING Group wird sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,362 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,16 Prozent verringert. Damals waren 0,370 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll ING Group nach den Prognosen von 5 Analysten 5,56 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,41 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,03 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,98 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 22,61 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 66,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

14.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
08.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 ING Group Overweight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
