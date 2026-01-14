ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Vor Kennzahlen
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ING Group wird sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,362 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,16 Prozent verringert. Damals waren 0,370 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll ING Group nach den Prognosen von 5 Analysten 5,56 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,41 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,03 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,98 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 22,61 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 66,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|25,14
|0,64%