Erste Schätzungen: Ingersoll Rand gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ingersoll Rand lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ingersoll Rand die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,827 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ingersoll Rand noch ein Verlust pro Aktie von -0,290 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ingersoll Rand in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 7,94 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at