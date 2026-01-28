Erste Schätzungen: Ingersoll Rand legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ingersoll Rand wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,901 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,04 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ingersoll Rand einen Umsatz von 1,90 Milliarden USD eingefahren.

15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,28 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 7,60 Milliarden USD, gegenüber 7,24 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

