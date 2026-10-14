Ingersoll Rand Aktie
WKN DE: A2P070 / ISIN: US45687V1061
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ingersoll Rand präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ingersoll Rand wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ingersoll Rand im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,901 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,610 USD je Aktie gewesen.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,96 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ingersoll Rand für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,05 Milliarden USD aus.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,12 Milliarden USD, gegenüber 7,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ingersoll Rand Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ingersoll Rand präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Ingersoll Rand stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Ingersoll Rand gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.06.26
|S&P 500-Papier Ingersoll Rand-Aktie: Das beträgt die Ingersoll Rand-Dividende (finanzen.at)
|
27.04.26
|Ausblick: Ingersoll Rand vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.04.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Ingersoll Rand Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ingersoll Rand Inc Registered Shs
|70,26
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.