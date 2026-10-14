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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ingersoll Rand präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ingersoll Rand wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ingersoll Rand im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,901 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,610 USD je Aktie gewesen.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,96 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ingersoll Rand für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,05 Milliarden USD aus.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,12 Milliarden USD, gegenüber 7,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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