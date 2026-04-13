Ingersoll Rand Aktie
WKN DE: A2P070 / ISIN: US45687V1061
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ingersoll Rand stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ingersoll Rand öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,741 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Ingersoll Rand nach den Prognosen von 12 Analysten 1,83 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,72 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,52 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,45 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,95 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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