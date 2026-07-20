Erste Schätzungen: Ingredion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ingredion wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,76 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,99 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ingredion in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,83 Milliarden USD im Vergleich zu 1,83 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,80 USD im Vergleich zu 11,18 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 7,25 Milliarden USD, gegenüber 7,22 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at