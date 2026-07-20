Ingredion Aktie

Ingredion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JYNM / ISIN: US4571871023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ingredion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ingredion wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,76 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,99 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ingredion in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,83 Milliarden USD im Vergleich zu 1,83 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,80 USD im Vergleich zu 11,18 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 7,25 Milliarden USD, gegenüber 7,22 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ingredion Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ingredion Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ingredion Inc. 89,40 0,51% Ingredion Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen