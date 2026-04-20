Ingredion Aktie
WKN DE: A1JYNM / ISIN: US4571871023
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ingredion präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ingredion wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,49 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ingredion noch 3,00 USD je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ingredion für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,79 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,28 USD, gegenüber 11,18 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 7,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,22 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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