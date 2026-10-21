Erste Schätzungen: Ingredion präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ingredion wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,62 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,61 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,85 Prozent auf 1,80 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Ingredion noch 1,82 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,18 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,20 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,22 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at