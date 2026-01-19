Erste Schätzungen: Ingredion verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ingredion wird sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,61 USD. Dies würde einem Zuwachs von 82,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ingredion 1,43 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,80 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,79 Milliarden USD aus.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,20 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 9,71 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,25 Milliarden USD, gegenüber 7,43 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at