Erste Schätzungen: InMode gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

InMode wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,417 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,14 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 101,7 Millionen USD – ein Plus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem InMode 97,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 2,25 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 368,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 394,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at