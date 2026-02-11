Erste Schätzungen: Innodata präsentiert Quartalsergebnisse

Innodata wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,211 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 31,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,310 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Innodata für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 69,5 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,877 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,890 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 248,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 170,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at