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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Innodata vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Innodata lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,079 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Innodata noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Innodata in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 76,5 Millionen USD im Vergleich zu 58,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,818 USD, gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 335,8 Millionen USD im Vergleich zu 251,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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