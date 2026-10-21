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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Innodata veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Innodata öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,169 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 29,58 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 33,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 62,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 83,3 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 357,6 Millionen USD im Vergleich zu 251,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

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