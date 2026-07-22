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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Innodata zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Innodata stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,213 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 47,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 58,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Innodata für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 86,3 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,920 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 357,0 Millionen USD, gegenüber 251,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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