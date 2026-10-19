Erste Schätzungen: Innospec öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Innospec wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,26 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Innospec 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,43 Prozent auf 479,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 441,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD im Vergleich zu 4,67 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD, gegenüber 1,78 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at