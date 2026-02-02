Erste Schätzungen: Innospec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Innospec stellt voraussichtlich am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -2,800 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 460,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Innospec einen Umsatz von 466,8 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,05 USD, gegenüber 1,42 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,78 Milliarden USD im Vergleich zu 1,85 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at