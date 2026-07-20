Erste Schätzungen: Innospec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Innospec gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,05 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,99 Prozent auf 457,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Innospec noch 439,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,81 USD, gegenüber 4,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at