Innospec Aktie
WKN DE: A0H1E7 / ISIN: US45768S1050
|
20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Innospec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Innospec gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,05 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,99 Prozent auf 457,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Innospec noch 439,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,81 USD, gegenüber 4,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,78 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Innospec IncShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Innospec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Innospec zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Innospec vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Innospec informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Innospec informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Innospec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Innospec IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Innospec IncShs
|72,00
|-1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.