Innovex International Aktie

WKN DE: A40MSN / ISIN: US4576511079

08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Innovex International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Innovex International wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,292 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 37,87 Prozent verringert. Damals waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,10 Prozent auf 240,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,77 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 944,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 660,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Innovex International Inc Registered Shs

Analysen zu Innovex International Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Innovex International Inc Registered Shs 21,40 4,90% Innovex International Inc Registered Shs

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
09:37 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

