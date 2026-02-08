Erste Schätzungen: Innovex International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Innovex International wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,292 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 37,87 Prozent verringert. Damals waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,10 Prozent auf 240,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,77 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 944,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 660,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at