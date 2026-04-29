Erste Schätzungen: Innoviz Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Innoviz Technologies wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,083 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 25,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,283 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,340 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 70,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 55,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at