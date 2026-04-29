Innoviz Technologies Aktie
WKN DE: A3CUQW / ISIN: IL0011745804
|
29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Innoviz Technologies präsentiert Quartalsergebnisse
Innoviz Technologies wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,083 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 25,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,283 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,340 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 70,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 55,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Innoviz Technologies Ltd Registered Shs
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Innoviz Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Innoviz Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Innoviz Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Innoviz Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)