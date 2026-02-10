Innoviz Technologies Aktie
WKN DE: A3CUQW / ISIN: IL0011745804
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Innoviz Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Innoviz Technologies stellt voraussichtlich am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,077 USD. Das entspräche einem Gewinn von 30,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,110 USD erwirtschaftet wurden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 148,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Innoviz Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,0 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,290 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,570 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 57,6 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 24,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
