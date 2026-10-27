Innoviz Technologies Aktie
WKN DE: A3CUQW / ISIN: IL0011745804
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Innoviz Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Innoviz Technologies wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,067 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,35 Prozent auf 19,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Innoviz Technologies noch 15,3 Millionen USD umgesetzt.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,300 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 69,1 Millionen USD, gegenüber 55,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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