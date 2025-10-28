Erste Schätzungen: Innoviz Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Innoviz Technologies äußert sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,080 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 165,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,295 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,570 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 24,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at