Innoviz Technologies Aktie
WKN DE: A3CUQW / ISIN: IL0011745804
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Innoviz Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Innoviz Technologies äußert sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,080 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 165,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,295 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,570 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 24,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Innoviz Technologies Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Innoviz Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Innoviz Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Innoviz Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.05.25