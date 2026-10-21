Inogen Aktie

Inogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XB32 / ISIN: US45780L1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Inogen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Inogen lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,142 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 92,2 Millionen USD gegenüber 92,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,17 Prozent.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,764 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 356,4 Millionen USD, gegenüber 348,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Inogen Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Inogen Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Inogen Inc 5,85 0,00% Inogen Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor nervösem Start -- DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen sinken
Am heimischen Aktienmarkt wird mit einer verunischerten Eröffnung gerechnet, während der deutsche Aktienmarkt im Minus erwartet wird. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen