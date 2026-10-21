Erste Schätzungen: Inogen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Inogen lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,142 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 92,2 Millionen USD gegenüber 92,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,17 Prozent.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,764 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 356,4 Millionen USD, gegenüber 348,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at