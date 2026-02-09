Inogen Aktie

Inogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XB32 / ISIN: US45780L1044

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Inogen öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Inogen wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,357 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 85,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Inogen einen Umsatz von 80,1 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,950 USD, gegenüber -1,520 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 352,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 335,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Inogen Inc

Analysen zu Inogen Inc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Inogen Inc 4,76 0,00% Inogen Inc

