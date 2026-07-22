Inogen Aktie
WKN DE: A1XB32 / ISIN: US45780L1044
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Inogen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Inogen wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,153 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 95,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 92,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,783 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 369,3 Millionen USD, gegenüber 348,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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