Erste Schätzungen: Inpex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Inpex wird voraussichtlich am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 127,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 81,19 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 765,35 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 49,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 511,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 404,68 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 330,82 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.352,48 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.011,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at