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WKN DE: A0JD4G / ISIN: JP3294460005

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Inpex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Inpex gibt voraussichtlich am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 99,40 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 105,46 JPY erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 536,90 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 649,40 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 371,74 JPY im Vergleich zu 330,82 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 2.248,19 Milliarden JPY, gegenüber 2.011,35 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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