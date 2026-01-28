Inpex Holdings Aktie
WKN DE: A0JD4G / ISIN: JP3294460005
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Inpex verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Inpex wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 92,10 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 113,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,59 Prozent auf 489,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Inpex noch 518,28 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 327,27 JPY, gegenüber 345,31 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2.006,53 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.265,84 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
