Erste Schätzungen: Inpex verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Inpex wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 92,10 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 113,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,59 Prozent auf 489,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Inpex noch 518,28 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 327,27 JPY, gegenüber 345,31 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2.006,53 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.265,84 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at