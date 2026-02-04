Erste Schätzungen: Inseego legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inseego stellt voraussichtlich am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Inseego noch ein Verlust pro Aktie von -0,100 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Inseego in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 46,9 Millionen USD im Vergleich zu 48,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,383 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 164,7 Millionen USD, gegenüber 191,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at