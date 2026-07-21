Erste Schätzungen: Inseego präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inseego wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,118 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 293,33 Prozent verringert. Damals waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Inseego nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 39,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,148 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 188,6 Millionen USD, gegenüber 166,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at