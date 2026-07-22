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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Insight Enterprises öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Insight Enterprises wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,93 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Insight Enterprises noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,18 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,45 USD, gegenüber 4,86 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 8,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,25 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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