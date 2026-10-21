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WKN: 909619 / ISIN: US45765U1034

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Insight Enterprises präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Insight Enterprises lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Insight Enterprises im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,62 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,15 Milliarden USD – ein Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Insight Enterprises 2,00 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,86 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 8,83 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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