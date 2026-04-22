Insight Enterprises Aktie
WKN: 909619 / ISIN: US45765U1034
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Insight Enterprises veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Insight Enterprises stellt voraussichtlich am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,37 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,12 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 0,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Insight Enterprises einen Umsatz von 2,10 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,66 USD im Vergleich zu 4,86 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,39 Milliarden USD, gegenüber 8,25 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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