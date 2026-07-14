Erste Schätzungen: Insperity mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Insperity wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,366 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,67 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,190 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 6,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,81 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at