Erste Schätzungen: Inspire Medical Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Inspire Medical Systems wird voraussichtlich am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,234 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 95,00 Prozent verringert. Damals waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 10,29 Prozent auf 194,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 217,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,903 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,89 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 843,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 912,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at