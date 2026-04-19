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WKN DE: A2JLEP / ISIN: US4577301090

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Inspire Medical Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Inspire Medical Systems veröffentlicht voraussichtlich am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,325 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Inspire Medical Systems mit einem Umsatz von insgesamt 200,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,64 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,86 USD im Vergleich zu 4,89 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 961,9 Millionen USD, gegenüber 912,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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