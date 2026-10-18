Inspire Medical Systems Aktie
WKN DE: A2JLEP / ISIN: US4577301090
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Inspire Medical Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Inspire Medical Systems öffnet voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,087 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Inspire Medical Systems 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Inspire Medical Systems mit einem Umsatz von insgesamt 204,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,99 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,89 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 853,8 Millionen USD, gegenüber 912,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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