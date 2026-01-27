Erste Schätzungen: Inspire Medical Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Inspire Medical Systems wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,676 USD aus. Im letzten Jahr hatte Inspire Medical Systems einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Inspire Medical Systems 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 265,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Inspire Medical Systems 239,7 Millionen USD umsetzen können.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 907,9 Millionen USD, gegenüber 802,8 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at